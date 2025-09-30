国民民主党の玉木代表はきょうの定例会見で、連立入りが取りざたされる日本維新の会について、「連立まっしぐらみたいな感じ」などと述べ、その動きをけん制しました。国民民主党玉木雄一郎 代表「そもそも、いま維新が自公との連立まっしぐらみたいな感じになってますから。維新がもうかなり自公寄りになっているので」国民民主党の玉木代表は連立入りが取りざたされる日本維新の会についてこのように述べ、「民意に合致し