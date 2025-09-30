急病人の迅速な搬送のために救急現場と病院の情報共有をデジタル化する県内で初めてのシステムがあす（1日）から「宇部・山陽小野田消防組合」で運用されます。いま、県内の救急現場では急病人の名前や生年月日、脈拍や症状、服薬状況などを救急隊員が専用用紙に記入しています。「お薬情報が10個あったら10個、何の薬が・・・という形で記入しています」この情報を病院の医師に電話で伝え、搬送可能かどうかを確かめています。あ