現在発売中の葉月つばさのSPA!デジタル写真集「パーティのあとは……」の誌面カットが公開された。【写真】ほっそり美ボディあらわのランジェリーSHOTなども披露葉月つばさは、1998年、青森県生まれ。グラビアのほかにも、コラム連載やイラスト制作を手がけるなどマルチクリエイターとしての顔も持つ異色のグラドルだ。今回はパーティの熱気が冷めた後というシチュエーションで、艶っぽい表情と、童顔からは想像できない大胆な脱ぎ