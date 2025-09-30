参政党は次の衆議院選挙に向け、山口1区と3区に公認候補を擁立すると発表しました。（山粼珠江氏）「日本をしっかりと守り、より良い日本を後世につなげていきたいという同じ思いを持つ方々には、ぜひとも共に手を取り合って協力して前進しようと」「母の政治というコンセプトにより、引き続き訴えたい」山口1区に立候補するのは、岩国市出身の山粼珠江さん・47歳です。去年の衆院選・中国比例、ことし夏の参院選・山