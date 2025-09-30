人気アニメと宇部市がタイアップする恒例イベント＝まちじゅうエヴァンゲリオン。映画に登場するエヴァンゲリオンの手を再現した彫刻が11月、宇部市の駅前に設置されることになりました。市内の宇部スチールで制作されているのは重さ9トンの「手」の彫刻です。映画に登場するエヴァンゲリオンの左手を再現したもので人が実際に乗ることもできます。全国から応募のあった62作品の中から最優秀に選ばれたもので作品名は「最終