2025年10月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）ゴー＆ストップ相反する流れをコントロール・全体運進みたい気持ちと止まりたい思いが入り交じります。アクセルとブレーキを同時に踏んでしまうような状況になるため、多くの場合、クラッシュしてしまうでしょう。進みたかった気分は、「やりたか