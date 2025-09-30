「ほうき ちりとり」WEB限定色ブラック生活雑貨メーカー マーナは「ほうき ちりとり」WEB限定色ブラックを9月29日から発売した。「ほうき ちりとり」は、ほうきにちりとりをセットし、立たせてスリムに収納できる。ちりとりのフチで自立するため、ブラシ部分が床に着かず、毛先が崩れる心配もない。フック穴が付いているので、壁掛け収納もできる。ほうきは楕円の柄が握りやすく、角度のあるブラシが隅々まで届いてきれいに掃ける