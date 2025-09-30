カネボウ化粧品は、高貴な艶を放つ希少な小石丸シルクの美にインスパイアされた、日本の美意識と科学にもとづくプレステージブランド＜SENSAI／センサイ＞から、うるおって透明感あふれる生命感とハリに満ちたシルクスキンへ導く美容液「センサイ UTM ザ コンセントレート N」を10月1日に発売する。さらに、UTMシリーズの化粧水・クリーム・マスクがセットになった「センサイ UTM ザ クリーム N リミテッドエディション a」を10月1