きょう（30日）、光市で地元の中学生たちが地引網漁を体験しました。光市の室積海岸に集まったのは山口大学教育学部附属光義務教育学校7年の生徒およそ80人です。地引網漁の体験は子どもたちに水産業を通して地域の良さを知ってもらおうと県漁協光支店が協力して毎年、行われています。「アワビ！アワビ！高級食材！」声を合わせながら力いっぱい網を引き寄せる生徒たち…。作業を始めておよそ15分ほどで網を引き上げることに成功