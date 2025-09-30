「寿司ドットライナー」イメージコクヨは、2005年に発売を開始したテープのり＜ドットライナー＞シリーズの20周年を記念して、寿司をモチーフとした「テープのり＜ドットライナーフリック＞（寿司）」計5種（4種＋シークレット1種）を、開けるまで何が出るか分からないランダム商品として、10月10日から発売する。なお、10月10日は「ドッ（10）ト（10）」と「点（ten）」の語呂合わせから「ドットライナーの日」と制定されている。