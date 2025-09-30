中国電力は2040年度までに実現を目指す新しい経営ビジョンを発表し、原子力発電を最大限活用するなどの取り組みを掲げました。■中国電力中川賢剛 社長「電力需要の増加をはじめとした環境変化を、当社グループの更なる成長に向けた大きなチャンスと捉えています」中国電力は今後、電力需要が増加する見通しであることから経営ビジョンを見直しました。中国電力によると中国地方はデータセンターの建設などに