ナポリに所属するベルギー代表FWロメル・ルカクは29日、自身のインスタグラムで父ロジャー・ルカク氏の死を発表した。ナポリのストライカーは、インスタグラムの投稿をすべて削除し、自身が幼いころに父ロジャーと写った写真の投稿をアップ。悲痛な想いと感謝のメッセージをつづった。「僕が知っているすべてを教えてくれてありがとう。僕はあなたに感謝し、永遠に大切に思っています。人生は二度と元通りにはならないでしょう。誰