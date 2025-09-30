山陽小野田市の学校で、「平和のつどい」が開かれ、子どもたちが広島での被爆体験を聞きました。(佐伯克彦さん)「巨大なきのこ雲がわき上がるのを見た人がいておいおい広島の方じゃなんかとんでもないことが起こっている」厚陽小・中学校で行われた「平和のつどい」は、子どもたちに戦争の実像を伝えることで平和について考えてもらおうと市の教育委員会が毎年、行っているものです。講師を勤めたのは、広島県原爆被害者団体協議会