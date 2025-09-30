◇パ・リーグロッテ―楽天（2025年9月30日OZOマリン）楽天・吉野創士がプロ4年目で初安打を放った。前日に続いて7番でスタメン出場。8回の第3打席で快音とともに鋭い打球を中前に運んだ。昌平（埼玉）から21年ドラフト1位で入団。昨季まで1軍出場はなく、4年目の今季は背番号が「9」から「78」に変更になった。前日から数えてプロ6打席目でのうれしい初安打となった。