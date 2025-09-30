＜大相撲九月場所＞東京・両国国技館【映像】ファンを驚かせた人気力士の化粧まわし両国国技館での十五日間にわたる熱戦は28日、じつに16年ぶりとなる横綱同士の決定戦を制した横綱・大の里（二所ノ関）が横綱となって初の賜杯を抱き、自身5度目の優勝を飾って幕を閉じた。場所中、取組はもちろん、さまざまな場面でファンを楽しませたが、人気力士の土俵入りの際に“有名タレント”の名前が入った化粧まわしが注目を集める一コ