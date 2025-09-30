韓国ドラマのタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。「고요의 바다（コヨエ パダ）」を訳すと？大ヒット韓国ドラマ「고요의 바다（コヨエ パダ）」を知っていますか？2021年に放送された、人類生存のために月面へ行き、「あるサンプル」を回収する物語です。いったい、「고요의 바다（コヨエ パダ）」はどういう