不機嫌な態度で周囲に精神的ストレスを与える「不機嫌ハラスメント（フキハラ）｣。ため息や舌打ちで、誰かにプレッシャーをかけていませんか？不機嫌に見られないためには、どう気をつければいいのか。日本サービスマナー協会講師の森良子さんに聞きました。