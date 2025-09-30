◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-楽天(30日、ZOZOマリン)楽天の村林一輝選手が今季142安打目を放ち、最多安打のタイトルを大きくたぐり寄せました。試合前の時点でパ・リーグトップタイの141安打をマークしていた村林選手は、第4打席でレフトオーバーのタイムリー2ベースを記録。同じく141安打で並んでいた西武のネビン選手を引き離して単独トップに躍り出ました。西武のネビン選手はこの日登録抹消となり、すでに帰国が発表済み。ま