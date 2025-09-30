江ノ島電鉄（資料写真）鎌倉・江の島エリアの渋滞解消のため、観光客に指定の駐車場に車を止めてもらい、江ノ島電鉄の１日乗り放題券で観光してもらうサービス「パーク＆レールライド」が３０日、鎌倉・藤沢市内の２カ所エリアで終了・休止した。鎌倉市が導入し２０年以上、ピーク時は年間２万台弱の渋滞解消の効果を上げてきたが、コロナ禍以降はインバウンド（訪日観光客）の急増で江ノ電の混雑が慢性化し、継続困難に追い込ま