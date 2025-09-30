今回、Ray WEB編集部は取引先のヤバイ社員について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は出版社で働いています。ある懇親会で出会った取引先の社員と、同じアーティストを推していることが判明。意気投合した2人は、後日食事に行くことになったのですが、気づけば終電の時間を逃してしまいます。それでも彼は帰してくれず、しまいには同じタクシーに乗ることになり…。いったい、