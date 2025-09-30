◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人は７回、中川皓太投手、田中瑛斗投手が登板し、継投で無失点に抑えた。３―２の７回から２番手で中川が登板。この回の先頭・森には四球を与えた。７番・石伊には犠打を決められて１死二塁。８番・辻本を三ゴロ。ここで阿部監督がマウンドへ。３番手・田中瑛にバトンタッチ。代打・鵜飼を空振り三振でガッツポーズ。笑顔でベンチヘ戻った。この日の試合前練習開