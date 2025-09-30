愛する夫と娘と、義実家での完全同居。それは、幸せな家族の始まりのはずだった。しかし、優しい笑顔の裏で向けられる義母の鋭い言葉、そして無関心な夫の態度に、主人公・ありさは少しずつ心を蝕まれていた。そんなありさに実母のアドバイスが強く響き、ありさは新たな幸せに向けて歩み始めることにしました。『モラハラ義実家から逃げ出した話』をごらんください。 夫と話し合うため喫茶店へ向かうありさ。離婚も視野に入れて