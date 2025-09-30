将棋の第73期王座戦5番勝負は30日、名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルで第3局を行い、先手の挑戦者・伊藤匠叡王（22）が藤井聡太王座（23）＝王将含む7冠＝を103手で下し、シリーズ成績を2勝1敗として奪取に王手をかけた。第4局は10月7日に神奈川県秦野市の元湯陣屋で行われる。▼伊藤叡王夕休時点で仕掛ける手を発見し、少し指せるかなと思った。前の2局は苦しい展開が続いていたが、本局は比較的うまく指せた