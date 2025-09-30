自民党の総裁選をめぐり、小泉陣営の広報責任者だった牧島元デジタル大臣の事務所が動画配信サイトへのコメント投稿を要請した問題について立憲民主党の安住幹事長は「情けない」と切り捨てました。この問題は現在行われている自民党の総裁選のなかで、小泉氏の陣営の広報責任者だった牧島元デジタル大臣の事務所が関係者に対し、小泉氏に好意的な内容を動画サイトに書き込むよう要請していました。立憲民主党安住淳 幹事長