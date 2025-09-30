テレビ朝日系「徹子の部屋」が２９日に放送された。この日は、ヴァイオリニストの高嶋ちさ子がゲスト出演。アメリカに留学中の長男について語った。高嶋は「長男が今度、大学なんで、今、受験の真っ最中です。（勉強を）もっとしてほしいんですけど。なんか、あんまりこう…、余裕っていうか、真剣味がないっていうか。だから、遠隔操作で、今、６時に毎朝起こして『勉強しろ』って言ってるんですけど。普通、受験生って、自