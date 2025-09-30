年齢にかかわらず輝く女性を応援するコンテストの世界大会でグランプリに輝いた群馬県前橋市出身の田中永美さんが３０日、群馬テレビを訪れ、大会結果を報告しました。 田中さん（３２）はことし６月に行われたミセスオブザイヤー世界大会で最高得点を獲得しグランプリに輝きました。田中さんは３０日、群馬テレビを訪れ、中川伸一郎社長に結果を報告しました。 ２人の子どもがいる田中さんは去年４月の出産のときに自らの