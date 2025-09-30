子どもたちに食への関心を高めてもらおうと群馬県吉岡町で小学生による稲の収穫体験が行われました。 この収穫体験は吉岡町の認定農業者でつくる連絡協議会が、地元の明治小学校と駒寄小学校の５年生を対象に毎年行っているものです。 このうち明治小学校の近くの田んぼには、約１００人の児童が集まり、６月に田植えをして育てた稲の収穫体験が行われました。コメの生産者から手ほどきを受けた子どもたちは、鎌を使ってたわわに