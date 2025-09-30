来月、愛知県で開かれる技能五輪全国大会と全国障害者技能競技大会の壮行会が県庁昭和庁舎で開かれ、県選手団が活躍を誓いました。若手の職人が日頃培った技術を競う技能五輪全国大会には、県内から自動車板金や和裁など１０種目に１８人が出場します。 また、全国障害者技能競技大会・アビリンピックには、７種目に７人が出場します。県庁で開かれた壮行会で、県産業経済部の板野部長は「群馬県を支える技能者としてさらに飛躍さ