LUNA SEA主催『LUNATIC FEST. 2025』に出演するLUNA SEA RYUICHI、THE YELLOW MONKEY 吉井和哉、UVERworld TAKUYA∞によるトークセッションが実現。特別番組『LUNATIC FEST. 2025 ～RYUICHI✕吉井和哉✕TAKUYA∞～ TALK SESSION』（スペースシャワーTV）が、10月8日に放送される。 （関連：『LUNATIC FEST. 2018』は2回目にして“安心高品質フェス”に市川哲史がその画期性を解説