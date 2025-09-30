Í½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ë¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¸½¤ë µ¤¾ÝÄ£¤Î¤¢¤µ¤Ã¤Æ(10·î2Æü)¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¤Ç¤¢¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ûº£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¡¿¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡© RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤ÎµÜËÜÂç¶ç¸«µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£(µÜËÜÂç¶ç¸«µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)¡Ö¤­¤ç¤¦(9·î30Æü)¸½ºß¡Ú²èÁü②¡Û¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë±À¤Î²ô¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢Ç®ÂÓ¤¸