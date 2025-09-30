ＪＲ高崎駅で行われている「ぐんまちゃん高崎駅ジャック」が最終日を迎え、２か月半にわたって駅長を務めたぐんまちゃんの退任式が開かれました。 「ぐんまちゃん高崎駅ジャック」は県とＪＲ東日本高崎支社が観光客の誘致につなげようと、去年から実施しているイベントです。７月１９日から９月３０日までの期間限定で、ぐんまちゃんが高崎駅の駅長を務め、駅のエントランスや中央コンコースなどにはぐんまちゃんの装飾が施