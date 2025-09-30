GTVニュース 大阪・関西万博に出展する海外パビリオンの建設工事に建設業法の許可を受けずに携わったとして、大阪府は高崎市の建築会社を３０日間の営業停止処分にしたと発表しました。 ２９日付けで、来月１４日から３０日間の営業停止処分となったのは、高崎市の建築会社「ＤＩＯ」です。大阪府によりますとこの建築会社は、各国が自前で建設するパビリオンの工事に下請けとして携わったということです。 関連企業