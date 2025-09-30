子どもがいると塾の送迎や夕ご飯の片付けなどで、ママが寝る時間が遅くなってしまうこともありますね。それでも翌日は学校や仕事があるので早い時間に起きることになり、寝不足になってしまう場合も。そんなときにママのことをまったく考えない家族の発言を聞いてしまうとイラッとすることもあるのではないでしょうか、ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『子どものためとはいえ、私ばかり我慢するのが