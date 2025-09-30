玉村町役場 任期満了に伴う玉村町議会議員選挙は３０日告示され、定数１３に対し、１７人が立候補しました。 玉村町議選は、３０日告示され定数１３に対し、現職１０人、新人７人のあわせて１７人が立候補しました。投票は１０月５日、町内１２カ所で行われ即日開票されます。また、期日前投票は、１０月１日から１０月４日まで、玉村町役場で行うことができます。 なお、２９日現在の選挙人名簿登録者数は、男女合わせて