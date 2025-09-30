◆ソフトバンク―日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの山川穂高が21日ぶりの一発となる22号ソロ本塁打を放った。2点を追う4回2死。フルカウントから2番手山粼福也の直球を強振。打球はぐんと伸び、中堅フェンスを越えた。本拠地での本塁打は8月20日の西武戦以来。約1カ月ぶりに福岡で「どすこい」が響いた。山川は「いい感覚の中で自分のバッティングができた。シーズンは残りわずかですが、CS（ク