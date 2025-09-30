中国電力は２０４０年に向けた新たな経営ビジョンを発表しました。原子力発電を最大限活用する方針です。 中国電力は去年１２月、島根原発２号機を１３年ぶりに再稼働させ建設中の３号機については２０３０年度までの運用開始を目指しています。 新しい経営ビジョンでは３号機を稼働すれば原子力発電の割合が全体の２割から３割程度と見込んでおり、国の示す原子力発電比率の２割を超えるとしています。 中国電力 中川 賢剛社長