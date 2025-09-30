湯崎知事は最後の県議会となった９月定例会で「一定の成果を生むことができた」と１６年を振り返りました。 湯崎英彦知事「多くの先進的な取組を行い、他県から多く参照されるような一定の成果を生むことができたのも、県政の両輪である議会と執行部が思いを一つに力を合わせたからだと感じております」 県議会の最後にあいさつした湯崎知事は「広島県の底力を信じ、発展しつづける県づくりを目指した」と振り返りました。 新た