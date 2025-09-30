TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の黒船特派員として出演していたことで知られる歌手・タレントのマリア・テレサ・ガウ(42)が30日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児出産を報告した。ガウは「先日、無事に元気な女の子を出産しました！母子共に健康で新しい日々が始まってもう早速寝不足ですがとーーっても幸せです。毎日この声、この匂い、この子の存在が愛おしくて涙が込み上げてくる」と報告。「この気