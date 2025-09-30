ＪＴＢは３０日、大きな荷物を持たずに観光や買い物を楽しむ「手ぶら観光」の普及を図るため、観光地と宿泊施設の間で荷物を当日配送する新サービスを１０月から始めると発表した。大きな荷物がスペースを取り、列車や観光地が混雑する状況の緩和も目指す。新サービスは、ＪＴＢが新興物流企業のＭＯＭＯＡ（モモエース、東京都）と共同で行う。ＪＴＢは空港や駅、ホテルなどに荷物の受け渡し拠点を確保するほか、手ぶら観光専