NHKのロゴNHKは30日、ラジオ第1と第2があるAMを1波削減し、2026年度から新AMと新FMの2波に再編する計画について、ラジオ第2の放送局を廃止する申請を10月以降に行うと発表した。同日のNHK経営委員会で議決された。NHKによると、ラジオの再編は24〜26年度の経営計画に基づき、第2の放送局は26年3月末をもって廃止される。再編後、新AMでは生放送のニュースや生活情報を、新FMでは音楽番組を中心に教育番組などを放送する。現