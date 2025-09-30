西之表市・馬毛島で自衛隊基地建設が進む中、船の事故を防ごうと漁船の船長らが参加して。 西之表市で行われた訓練は十管本部が開いたもので、馬毛島の工事関係者らを運ぶ海上タクシーの船長ら100人が参加しました。 十管本部によりますと馬毛島では今月20日、作業船と漁船が衝突し1人がけがをしました。おととしの着工からこれまでに事故が8件、2人がけがをしています。 30日は安全講習会のあと船からの転落者がでた想定