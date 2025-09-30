巨人の田中将大投手（３６）が日米通算２００勝となる今季３勝目をかけて３０日の中日戦（東京ドーム）に先発。６回２失点の好投で勝利投手の権利を手にした。Ｇ党の大歓声を受けながら東京ドームのマウンドに上がった田中将。初回は先頭の岡林に中前打を許したものの、後続を打ち取って無失点スタート。直後の攻撃では岡本の先制適時打、中山の２点適時二塁打で一挙３点を奪い、右腕にとっては序盤から心強い援護点となった。