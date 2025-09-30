来年2月の任期満了に伴う鹿屋市長選挙に、鹿屋市議会議員の本田仁さんが出馬を表明しました。 鹿屋市長選挙への出馬を表明したのは、市議会議員の本田仁さん(77)です。 本田さんは鹿屋市花岡町出身で、3年前の鹿屋市議会議員選挙で初当選し、現在1期目です。 （本田仁氏）「鹿屋市をもっと元気に、もっと市民のみなさまを健康になど、その思いで立候補の決意を再度した」 現職の中西茂市長は今期限りでの引退を表明しており、