福岡県宗像市とJR九州は30日、駅を中心としたまちづくりを連携して進めようと協定を結びました。宗像市の伊豆美沙子市長とJR九州の古宮洋二社長は、市内にある東郷・赤間・教育大前の3つの駅を中心としたまちづくりを進めるための協定書を交わしました。宗像市としては、駅の近くに施設を集約するほか、市内に停車する特急列車の本数を維持するなどして、将来的な人口減少を防ぎたい考えです。 連携の一環としてJR九州は、博多