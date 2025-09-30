MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。9月23日（火・祝）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。新しい学校のリーダーズSUZUKARIN：「AG Reading！」。タイトルはついてるんですけど、普通に届いた