デザイナーの「たまご」たちが地元特産の「卵」をプロデュースします。長野市の専門学校では学生たちが販売店や菓子職人と協力してスイーツづくりに取り組んでいます。打ち合わせ「味はそんなに変わりないと思いますよね」JA担当者の話に耳を傾け、熱心にメモを取っているのは長野市の専門学校、岡学園でグラフィックデザインを学ぶ4人です。この取り組みはアートデザインの授業の一環として行われている