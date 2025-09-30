ユーロ対ポンドでは、ユーロ買いが優勢＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引、ユーロ対ポンドではユーロ買いが優勢になっている。フランスとイタリア、ドイツ各州ごとの消費者物価指数が発表されており、いずれも前回から上振れした。一方で、英国のＧＤＰ確報値は速報値から上方修正されたものの、前四半期からは伸びが鈍化している。対照的な経済指標結果がユーロ買い・ポンド売りにつながった