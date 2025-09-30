ＴＢＳ・田村真子アナウンサーのグラビア撮影にネットが沸いた。３０日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）では、カメラが得意なお笑いコンビ「かが屋」の加賀翔が、漫画誌とのコラボ企画で田村アナのグラビアを撮影する様子を放送。神奈川の海岸に現れた田村アナは「加賀カメラマンから半袖、短パンと指定をいただきまして」とラフなＴシャツ姿。「ちゃんとした撮影で加賀さんに撮ってもらうのが一つの夢だった