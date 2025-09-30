東京世界陸上の男子200メートルに出場した鵜沢飛羽（22＝JAL）が滋賀国民スポーツ大会を棄権することを30日、自身のインスタグラムで発表した。鵜沢は「国スポを予定してましたが棄権する形になりました」と発表した。理由については「ちょっと心に余裕が無くなってしまったのでおやすみさせてください」と明かした。それでも「ですがJALアスリートアカデミーは参加しますのでぜひ来てください」とし「また、まだ正式には