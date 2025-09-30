男子ゴルフの「第55回バンテリン東海クラシック」が10月2日、愛知県みよし市で開幕します。史上最年少でプロデビューを果たした“瀬戸の金ちゃん”こと加藤金次郎選手が、プロ2戦目の舞台に挑みます。9月25日、史上最年少15歳142日でプロデビューを果たした加藤金次郎選手。通称“瀬戸の金ちゃん”で親しまれています。加藤選手（2024年9月取材）：「金次郎ってなかなかいないので、覚えてもらいやすいかなと思っ